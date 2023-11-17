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الجزائر
الأمن يضرب بقوة بارونات المخدّرات :

مصالح الأمن تحجز 1.5 كلغ من الكوكايين وقرابة 700 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (فيديو)

الشروق أونلاين
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مصالح الأمن تحجز 1.5 كلغ من الكوكايين وقرابة 700 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (فيديو)
ح. م
أفادت مصالح الأمن الوطني أنها قامت بحجز 1.5 كلغ من الكوكايين وقرابة 700 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية في عمليات نوعية.

أفادت مصالح الأمن الوطني أنها قامت بحجز 1.5 كلغ من الكوكايين وقرابة 700 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية في عمليات نوعية.

مصالح الأمن وفي بيانها الذي نشرته اليوم الجمعة 17 نوفمبر قالت أنها “تواصل المصالح العملياتية للأمن الوطني ضرباتها القاسمة الموجهة لعصابات المخدرات والتهريب، حيث تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليات متفرقة بكل من المغير، النعامة، الجزائر العاصمة وباتنة، من ضبط وحجز 667 ألف و365 كبسولة من المؤثرات العقلية و 364 كلغ من القنب الهندي، 1.5 كلغ من الكوكايين، 1.2 كلغ من الهيروين و توقيف 34 شخص مشتبه فيهم، من بينهم 08 رعايا أجانب، كما أسفرت هذه العمليات النوعية كذلك عن ضبط 70 ألف علبة تبغ أجنبية المنشأ و2608 هاتف نقال ذكي واسترجاع 10 مركبات”.

وهذه العمليات تأتي بعد أقل من أسبوع من تلك الضربات التي “وجهتها مصالح شرطة الجزائر العاصمة وتمنراست للشبكات الإجرامية، والتي تم حجز خلالها ما يقارب مليون ونصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية.”

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