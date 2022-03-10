مصالح الأمن تحذر: شخص ينتحل صفة إطار في الجيش للاحتيال على ضحاياه

حذرت مصالح الأمن الوطني لولاية الجلفة المواطنين من التعرض للاحتيال من قبل شخص يَدعي صفة إطار في الجيش للنصب على ضحاياه.

وجهت الصفحة الرسمية للشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نداء للجمهور قصد تحذيرهم من التعرض للاحتيال من قبل الشخص المدعو “بن خرفية مسعود” والذي ينتحل صفة إطار في الجيش للنصب على ضحاياه وإيهامهم بالتوسط لهم قصد توظيفهم مقبل مبالغ مالية هامة.

وفي هذا الصدد دعت مصالح أمن ولاية الجلفة كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو تعامل معه شخصيا، التوجه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة الغرفة الثانية من أجل تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة أو التقدم إلى أي مصلحة أمنية عبر تراب الجمهورية للتبليغ عن مكان تواجد المعني.