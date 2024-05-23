مصالح الأمن تضبط 300 كغ من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات من تفكيك ثلاث شبكات مختصة في ترويج المخدرات وحجز 300 كلغ من الكيف المعالج.

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) من تفكيك ثلاث شبكات مختصة في ترويج المخدرات، مع ضبط ما يقارب 300 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب، حسبما أفاد به التلفزيون الجزائري.

حسب ذات المصدر، مكنت هذه العمليات التي نفذها أفراد الفرق المتخصصة لذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يخططون لترويج هذه السموم في مناطق مختلفة من الوطن.

كما مكنت العملية من ضبط وحجز 189 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام في مركبة سياحية في ورقلة، و85 كلغ من الكيف المعالج كانت مموهة بشاحنة ذات مقطورة بباتنة، و21 كلغ من الكيف المعالج، أثناء عملية إبرام صفقة بيعها بأحد أحياء العاصمة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.