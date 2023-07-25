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للتعرّف على هوية الجثث..

مصالح الدرك تدعو عائلات الضحايا إلى التقرّب من مراكزها

الشروق أونلاين
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مصالح الدرك تدعو عائلات الضحايا إلى التقرّب من مراكزها

دعت قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، عائلات ضحايا الحرائق عبر مختلف الولايات التوجه إلى أقرب فرقة للدرك الوطني، لتسهيل التعرف على هوية أصحاب الجثث.

وفي بيان لذات الهيئة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية تمّ دعوة عائلات الضحايا للتقرب من مصالح الدرك الوطني خاصة تلك الموجودة بـ “توجة” ببجاية.

وجاء في البيان:

إثر الحرائق المهولة التي أصابت العديد من ولايات الوطن، خاصة تلك التي مست بجاية وأسفرت عن العديد من الوفيات، تدعو قيادة الدرك الوطني عائلات الضحايا التوجه إلى أقرب فرقة للدرك الوطني، خاصة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوجة ببجاية، أين سجلت أعلى نسبة من الوفيات، أو الاتجاه مباشرة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من أجل تسهيل التعرف على هوية أصحاب الجثث

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