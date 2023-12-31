مصالح الرقابة وقمع الغش ترفض دخول 30 مليار دينار من السلع المستوردة في 2023

رفضت مصالح الرقابة وقمع الغش دخول نحو 64 ألف طن من السلع المستوردة، على مستوى الحدود خلال سنة 2023، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأوضحت الوزارة في حصيلة لنشاطات المصالح المذكورة في 2023، أن عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود خلال هذه السنة بلغ 974 حمولة، تصل قيمتها إلى 29.9 مليار دينار.

كما قامت مصالح الرقابة وقمع الغش بـ2.073.716 تدخل على مستوى السوق الوطنية وعبر الحدود في 2023. وتمّ على إثر هذه التدخلات تسجيل:

332.541 مخالفة،

وتحرير ما مجموعه 189.071 محضر رسمي للمتابعة القضائية،

مع اقتراح الغلق الإداري لـ 13.449 محل تجاري.

“كما مكنت هذه التدخلات من الوقوف على رقم أعمال مخفي بقيمة 49.5 مليار دينار، وحجز سلع بقيمة 2.42 مليار دينار”، يضيف ذات البيان.