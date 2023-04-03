مصالح قمع الغش تحجز 5 مليار سنتيم من المواد غير المطابقة في رمضان
أكثر من 51 مليون دينار (5.1 مليار سنتيم)، هي قيمة المواد المحجوزة من طرف مصالح قمع الغش، منذ بداية شهر رمضان، حسب ما كشفت عنه وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين في بيان.
وجاء في البيان، أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للوزارة، قد أجرت 53.586 تدخلا عبر الوطن، في الفترة بين 23 مارس و1 أفريل 2023.
وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير 7.995 محضرا رسميا للمتابعة القضائية. مع حجز 395.49 طن من المواد غير المطابقة، الصالحة أو غير الصالحة للإستهلاك، بقيمة إجمالية قدرها 51.16 مليون دينار.
وتمّ توجيه السلع المحجوزة الصالحة للإستهلاك، إلى المراكز ذات المنفعة العامة، على غرار الجمعيات الخيرية، والمراكز الاستشفائية.
وتمثلت المخالفات التي استدعت إجراءات حجز السلع في الفترة المذكورة حسب بيان الوزارة في ما يلي:
- عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 1.682 مخالفة بنسبة 46.9 %؛
- حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك: 590 مخالفة بنسبة 16.5 %؛
- انعدام الرقابة الذاتية: 371 مخالفة بنسبة 10.4%؛
- عدم احترام درجات الحفظ: 312 مخالفة، بنسبة 8.7 %؛
- عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك: 159 مخالفة، بنسبة 4.4 % ؛
- حيازة وبيع مواد غير مطابقة: 108 مخالفات، بنسبة 3 %؛
- مخالفات أخرى: 362 مخالفة بنسبة 10.1 %.