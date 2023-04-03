مصالح قمع الغش تحجز 5 مليار سنتيم من المواد غير المطابقة في رمضان

أكثر من 51 مليون دينار (5.1 مليار سنتيم)، هي قيمة المواد المحجوزة من طرف مصالح قمع الغش، منذ بداية شهر رمضان، حسب ما كشفت عنه وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين في بيان.

وجاء في البيان، أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للوزارة، قد أجرت 53.586 تدخلا عبر الوطن، في الفترة بين 23 مارس و1 أفريل 2023.

وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير 7.995 محضرا رسميا للمتابعة القضائية. مع حجز 395.49 طن من المواد غير المطابقة، الصالحة أو غير الصالحة للإستهلاك، بقيمة إجمالية قدرها 51.16 مليون دينار.

وتمّ توجيه السلع المحجوزة الصالحة للإستهلاك، إلى المراكز ذات المنفعة العامة، على غرار الجمعيات الخيرية، والمراكز الاستشفائية.

وتمثلت المخالفات التي استدعت إجراءات حجز السلع في الفترة المذكورة حسب بيان الوزارة في ما يلي: