مصانع لإنتاج المصاعد الكهربائية .. قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن مشاورات حثيثة بين هيأته الوزارية وشركات صينية وأخرى إيطالية لإنجاز مصانع متخصصة في إنتاج المصاعد الكهربائية في الجزائر.

وخلال زيارة عمل قادته إلى مدينة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، أمس السبت، قال بلعريبي، “تم التوجه مع شركاء إيطاليين وصينيين لإنجاز مصانع لإنتاج المصاعد والتي ستكون جزائرية بنسبة 100 بالمائة”.

وتسعى الجزائر منذ فترة إلى تطوير قدراتها الوطنية في مجال صناعة المصانع بعد القفزة النوعية المحقق في إصلاح المصاعد أو ما يعرف بخدمة ما بعد البيع، حيث يوجد العديد من الشركات الخاصة في هذا المجال، تقوم باصلاح المصاعد بمختلف أشكالها.

وسبق للوزير بلعريبي، الاعلان عن تشييد عمارات سكنية تصل إلى 20 طابقا، وذلك بسبب نقص الأوعية العقارية، وهو ما يستلزم تحقيق طفرة في مجال انتاج المصاعد وطنيا لتجنب أي إختلالات قد تصيب المساكن مستقبلا، وتعطل مصالح المواطنين، على غرار ما كان عليه الأمر في المساكن الشاهقة خلال السنوات الماضية، حيث يضطر المواطنين إلى صعود أكثر من 09 طوابق بسبب تعطل المصعد.