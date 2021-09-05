مصباح: مواهب كثيرة وبطولة رديئة

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري السابق جمال مصباح إلى عدّة جوانب، لها صلة بِحياته كلاعب أو وظيفته الجديدة في جهاز التدريب.

وأسند الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إلى جمال مصباح (36 سنة) مُؤخّرا، منصب مدرب مساعد للناخب الوطني مجيد بوقرة، في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المحلّي.

وقال جمال مصباح إنه تتلمذ على أيدي خيرة تقنيي أوروبا، للاستفادة منهم لاحقا في مجال التدريب. وعدّد أسماء الإيطاليَين باولو مالديني وستيفانو بيولي والصربي سينيسا ميهايلوفيتش والفرنسيَين كريستيان غوركوف ورودي غارسيا والألماني توماس توخيل.

لكن المدافع السابق لـ “الخضر” استطرد، وقال في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع خبير سوق الانتقالات الإيطالي جانلوكا دي مارتسيو، إن التكوين النظري وإجراء التربّصات ونيل الشهادات أمر لن ينفع لِوحده، ما لم تُترجم المعارف والمكتسبات على أرض الواقع، سواء بِتدريب الأندية أو المنتخبات.

وعن منصبه الجديد في العارضة الفنية للمنتخب الوطني المحلي، قال مصباح إنه سيجتهد لِنقل تجاربه وخبراته وكلّ ما اكتسبه في عالم الاحتراف، إلى الجيل الصّاعد للبطولة الوطنية.

وأضاف أن الدوري الجزائري منجم لا ينضب من المادّة الخامّ، وضرب مثلا بِاللاعب الفتيّ والواعد محمد الأمين عمورة (21 سنة) مهاجم وفاق سطيف، الذي انتقل مُؤخّرا إلى نادي لوغانو السويسري.

لكن مصباح تراجع قليلا، وقال إن تسيير البطولة الوطنية ونمط المنافسة يُعرقلان أيّ مجهود أو استثمار في هذه المواهب. مُلمّحا إلى التغيير العشوائي للصّيغة (16 ناديا ثم 20 ثم 18) والبرمجة الكارثية.

وتنتظر التقني جمال مصباح مع المنتخب الوطني المحلّي منافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.