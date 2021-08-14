مصباح وبن حمو في الجهاز الفني للمنتخب المحلي

انضمّ اللاعبان الدوليان الجزائريان السابقان والتقنيان الحاليان جمال مصباح ومحمد بن حمو، إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني المحلي.

وسيشغل جمال مصباح منصب مدرب مساعد للناخب الوطني مجيد بوقرة، بينما أُسندت إلى زميله محمد بن حمو مهمّة تدريب حرّاس المرمى.

وسبق للثنائي جمال مصباح ومحمد بن حمو أن عملا رفقة بوقرة، في الجهاز الفني لِنادي الفجيرة الإماراتي، ما بين 2019 و2020. كما سبق وأن لعب الثلاثي المذكور جنبا إلى جنب في صفوف المنتخب الوطني أكابر، وفي منصبَي مدافع (مصباح وبوقرة) وحارس مرمى (بن حمو).

وفي سياق ذي صلة بِمحليي “الخضر”، سيُواجه أشبال مجيد بوقرة نظراءهم من البورندي ودّيا، بِالجزائر في الـ 28 من أوت الحالي.

ومازالت “الفاف” والناخب الوطني بوقرة لم يستقرّا بعد، على اسم ملعب هذه المباراة التحضيرية.

وقبل ذلك بِأربعة أيّام، يدخل المنتخب الوطني المحلي في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. عِلما أن تاريخ الـ 24 من أوت الحالي يُشير إلى موعد إسدال ستار البطولة الوطنية للموسم الجاري.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلي للمشاركة في كأس العرب، نسخة قطر المبرمجة ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.