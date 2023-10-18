مصدر أمني مصري: التصعيد سيقابل بتصعيد

ردا على تصريح نتنياهو حول معبر رفح..

رد مصدر أمني مصري، الأربعاء، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم فتح معبر رفح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر السيادي قوله إن “مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع، والتصعيد سيقابل بتصعيد”.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن نتنياهو قوله: “لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة”.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إنه “لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين”.