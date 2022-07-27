“مصدر” الإماراتية تبحث الاستثمار بقطاع الطاقة الجزائري

بحث وزير الطاقة محمد عرقاب مع الشركة الإماراتية “مصدر” فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن الوزير عرقاب، استقبل، الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوقا بوفد عن الشركة الإماراتية ” مصدر”.

واستعرض الطرفان فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر ولا سيما البحث واستغلال التربة النادرة والمعادن النفيسة.

ونوه الطرفان بالتعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة.

ورحب الطرفان في النهاية بعملية الحوار والمشاورات الدائمة بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.