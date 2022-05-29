-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مصدر جزائري: تصريحات الرئيس تبون حول تونس تم تأويلها

طاهر فطاني
  • 2867
  • 0
مصدر جزائري: تصريحات الرئيس تبون حول تونس تم تأويلها
أرشيف

شكلت التصريحات التي أدلى بها الرئيس، عبد المجيد تبون، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا حول الوضع في تونس مادة إعلامية هامة لدى الإعلام التونسي.

ووصف مصدر جزائري في تصريح لموقع الشروق أون لاين “هذا الجدل” الذي صاحب تصريحات رئيس الجمهورية “بتأويلات افتراضية لا تتوافق مع تضامن الجزائر مع تونس وشعبها الشقيق” .
وقال: التصريحات أثارت قراءات متحيزة وتأويلات لا تتوافق مع التعبير الصريح لرئيس الجمهورية عن تضامن الجزائر الفعلي مع تونس وشعبها الشقيق لمساعدتهم من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهونها”.

وأكد المصدر ذاته إن “الجزائر تبقى وافية لمبدئها المبني على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول”. وأوضح: لطالما أكدنا رفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونثق في عبقرية التونسيين لإيجاد الحلول التي تلبي تطلعاتهم، بكل سيادة، وبعيداً عن التدخل الأجنبي”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 28 ماي 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 28 ماي 2022

بالفيديو.. هندي يوثق اعتداء زوجته عليه بـ”مقلاة” و”عصا”

بالفيديو.. هندي يوثق اعتداء زوجته عليه بـ”مقلاة” و”عصا”

توافق جزائري أثيوبي حول القضايا الإقليمية والدولية

توافق جزائري أثيوبي حول القضايا الإقليمية والدولية

حادث أليم في خنشلة..شاحنة لرفع القمامة تدهس طفلة بعمر 3 سنوات

حادث أليم في خنشلة..شاحنة لرفع القمامة تدهس طفلة بعمر 3 سنوات

مقترحات الجزائر نقلة نوعية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا

مقترحات الجزائر نقلة نوعية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا

أوامر صارمة من الداخليّة بردع مافيا الشواطئ

أوامر صارمة من الداخليّة بردع مافيا الشواطئ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد