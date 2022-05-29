مصدر جزائري: تصريحات الرئيس تبون حول تونس تم تأويلها

شكلت التصريحات التي أدلى بها الرئيس، عبد المجيد تبون، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا حول الوضع في تونس مادة إعلامية هامة لدى الإعلام التونسي.

ووصف مصدر جزائري في تصريح لموقع الشروق أون لاين “هذا الجدل” الذي صاحب تصريحات رئيس الجمهورية “بتأويلات افتراضية لا تتوافق مع تضامن الجزائر مع تونس وشعبها الشقيق” .

وقال: التصريحات أثارت قراءات متحيزة وتأويلات لا تتوافق مع التعبير الصريح لرئيس الجمهورية عن تضامن الجزائر الفعلي مع تونس وشعبها الشقيق لمساعدتهم من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهونها”.

وأكد المصدر ذاته إن “الجزائر تبقى وافية لمبدئها المبني على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول”. وأوضح: لطالما أكدنا رفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونثق في عبقرية التونسيين لإيجاد الحلول التي تلبي تطلعاتهم، بكل سيادة، وبعيداً عن التدخل الأجنبي”.