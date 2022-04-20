مصدر دبلوماسي جزائري : دي ميستورا تفاجأ بالموقف الاسباني الجديد حول الصحراء الغربية

قال مصدر دبلوماسي جزائري إن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن “الارتياح المزعوم” للمبعوث الشخصي ، ستافان دي ميستورا ، فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية بشأن المسألة الإسبانية، ما هي في الحقيقة الا جزء من البروباغوندا و المناورة المدبرة من قبل بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة المعركة التي تسبب فيها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز.

وشدد إنه في الحقيقة ، المبعوث الشخصي ، ستافان دي ميستورا ، الذي نتواصل معه ، هو أول من أكد أنه فوجئ جدًا بالتغيير في موقف إسبانيا ، وبالتالي فهو يخشى من عرقلة مهمته و تعقيد كل ماتقوم به الأمم المتحدة و الذي يعتبروه ديميستورا الإطار الأنسب لتسوية الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.