-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مصدر دبلوماسي جزائري : دي ميستورا تفاجأ بالموقف الاسباني الجديد حول الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 1186
  • 0
مصدر دبلوماسي جزائري : دي ميستورا تفاجأ بالموقف الاسباني الجديد حول الصحراء الغربية
أرشيف

قال مصدر دبلوماسي جزائري إن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن “الارتياح المزعوم” للمبعوث الشخصي ، ستافان دي ميستورا ، فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية بشأن المسألة الإسبانية، ما هي في الحقيقة الا جزء من البروباغوندا و المناورة المدبرة من قبل بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة المعركة التي تسبب فيها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز.

وشدد إنه في الحقيقة ، المبعوث الشخصي ، ستافان دي ميستورا ، الذي نتواصل معه ، هو أول من أكد أنه فوجئ جدًا بالتغيير في موقف إسبانيا ، وبالتالي فهو يخشى من عرقلة مهمته و تعقيد كل ماتقوم به الأمم المتحدة و الذي يعتبروه ديميستورا الإطار الأنسب لتسوية الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

مقالات ذات صلة
المغرب يستعدّ لإطلاق إذاعة خاصة لليهود

المغرب يستعدّ لإطلاق إذاعة خاصة لليهود

صورة التلوث النفطي بتونس بعد غرق سفينة.. هذه حقيقتها

صورة التلوث النفطي بتونس بعد غرق سفينة.. هذه حقيقتها

الجزائر تتحرّك لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

الجزائر تتحرّك لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

بن كيران لأخنوش: فضحتنا أمام الجزائريين في موضوع أنبوب الغاز

بن كيران لأخنوش: فضحتنا أمام الجزائريين في موضوع أنبوب الغاز

بالفيديو.. ملاسنة بين عجوز جزائرية ومارين لوبان حول الحجاب

بالفيديو.. ملاسنة بين عجوز جزائرية ومارين لوبان حول الحجاب

صحيفة أمريكية: هذا ما فعلته السعودية “لإجبار” الرئيس اليمني على التنحّي

صحيفة أمريكية: هذا ما فعلته السعودية “لإجبار” الرئيس اليمني على التنحّي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد