مصدر دبلوماسي جزائري:”موضوع الوساطة مع المغرب مات ودفن ويجب أن يحزنوا عليه”

ذات المصدر كشف عن زيارة مرتقبة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى الجزائر

مرة أخرى، عادت الصحافة المغربية لتسويق موضوع وساطة أطراف دولية بين الجزائر و المغرب، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية المملكة السعودية فيصل بن فرحان.

وذهبت هذه المصادر إلى حد التطرق إلى شروط –وهمية- وضعتها الجزائر لوسطاء من المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية استئناف العلاقات مع الرباط.

و في أول رد للجزائر، كشف مصدر دبلوماسي جزائري أن كل هذه المحاولات اليائسة و الخبيثة تهدف إلى “احتجاز العلاقات الثنائية الجزائرية السعودية كرهينة من خلال التأكيد بجرأة على أن جهود الوساطة السعودية كانت موضع نقاش بين الطرفين”.

ويضيف المصدر: “موضوع العلاقات بين الجزائر والمغرب لم يدرج خلال المحادثات المذكورة فقط، بل أكثر من ذلك ، الموقف الرسمي الجزائري دائما كان واضحا بشأن أي مبادرة وساطة مهما كانت طبيعتها”.

وتابع:”لا توجد مبادرة قابلة للنقاش، لأن القرار سيادي تبريره مسؤولية المغرب الكاملة عن تدهور علاقاتنا الثنائية”.

و في هذا الصدد شدد المصدر على أن الأسباب التي أدت إلى قرار قطع العلاقات مع المغرب لم تتغير، وبالتالي فإن موقف الجزائر في هذا الصدد لن يتغير”.

و بالعودة إلى زيارة الوفد الدبلوماسي السعودي إلى الجزائر، عبر ذات المصدر عن ارتياح الجزائر “للمحادثات المثمرة التي أجريت مع الوزير السعودي نظرا لأهمية، الحوار الاستراتيجي الطموح القائم بين البلدين، اللذين لهما وزن كبير في المنطقة، و في الهيئات العربية والإسلامية.

“بالإضافة إلى ذلك، فإن التشاور في إطار مجموعة أوبك، يعد إطار مهما جدا في العلاقة الجزائرية السعودية، التي يحرص الطرفان على تطويرها واستغلال كل إمكانياتها من خلال عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى”.كما تحدث المصدر عن “تحضير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة الجزائر”.

المصدر الدبلوماسي الجزائري، قال إن الجزائر و المملكة السعودية تنسقان مواقفهما، في إطار قمة الجزائر للجامعة العربية، لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات القديمة والجديدة، مستدلا بدعم المملكة العربية السعودية لترشيح الجزائر لمقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن، والذي يعبر عن ثقة المملكة السعودية التي تعتبر “أن الجزائر ستكون لاعباً” لا يمكن الاستغناء عنه “في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.

كل هذه المعطيات، تدلّ حسب ذات المصدر، على قوة العلاقات الجزائرية السعودية. قبل أن يضيف أنه “ما على الذين يريدون تعكير علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، سوى البحث عن سيناريوهات أخرى”.

قبل أن يؤكد في ختام حديثه قائل إن: “استغلال ما يسمى بالوساطات، أيا كانت، ماتت ودفنت ويجب أن يحزنوا لفقدانها ( النظام المغربي) إلى الأبد”.

المخابرات المغربية تروّج لوساطات وهمية مع الجزائر

في 13 ماي، نقل موقع محسوب على المخابرات المغربية مزاعم حول اشتراط الجزائر على وسطاء وقف الرباط كل تعاون عسكري وأمني مع الاحتلال الاسرائيلي لاعادة العلاقات وهي معلومات وصفها مصدر مسؤول بالخيال.

ونقل موقع “ماغريب انتيليجونس” المعروف بتبعيته للمخابرات المغريية إن هذا ما أبلغه الجانب الجزائري لوسطاء من المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية استئناف العلاقات مع الرباط.

وليست المرة الأولى التي ينقل فيها هذا الموقع معلومات مماثلة أغلبها مضللة بشكل يطرح تساؤلات حول سبب لهفة السلطات المغربية. للبحث عن وساطة مع الجزائر والترويج لقصص خيالية حول الأزمة.

وقال مصدر جزائري لموقع الشروق أون لاين بشأن هذه المعلومات إن “ما جاء في المقال ما هو الا نسيج من أكاذيب واستفزازات تثير الشفقة” .

وأوضح إن “هذا الموقع مسير من قبل المخابرات المغربية ومعلوم إنها متخصصة في المناورات والتلاعب الخبيث الموجه ضد الجزائر” .

ومعلوم إن الجزائر رفضت سابقا الوساطة مع المملكة المغربية علنا. بحكم أن قطع العلاقات جاء كحل أخير لحملات ومؤامرات لا تتوقف ضدها من الرباط منذ الاستقلال عام 1962.

وسبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن أكد أن الجزائر كانت مجبرة على هذه الخطوة. بعد أن توصلت إلى قناعة أن النظام المغربي لن يستمع لصوت العقل ولن يغير طبيعته في التآمر ونقض الوعود، ووصل حد فتح منابره لوزير صهيوني للتهجم على الجزائر.