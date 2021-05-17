مصدر من باريس يؤكد أن ابنة العربي التبسي ليست في دار للعجزة

بعد تردد الشائعات حولها مؤخرا

أكد مصدر من باريس، مساء الأحد، أن زينب الميلي، ابنة العربي التبسي ليست في دار للعجزة في باريس كما أشيع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الباحث في التاريخ الإسلامي الوسيط والفلسفة الإسلامية، الأستاذ حسين بوبيدي، تدوينة على فيسبوك، قال فيها إنه اتصل بالأستاذ الصديق رياض شروانة المقيم بباريس ليستعلم عن حقيقة وجود زينب الميلي في دار للعجزة.

وقال بوبيدي إن صديقه اعتاد على زيارة السيدة زينب، وقد أكد له بأنها متواجدة في مصحة للعلاج منذ مدة لأنها تعاني من عديد الأمراض المزمنة، وتحتاج لعناية دائمة ومركزة.

وبخصوص إشاعة تخلي أبنائها عنها لفت إلى أن أولادها يدفعون تكاليف العناية الباهظة بوالدتهم والتي تقدّر بآلاف اليوروهات شهريا.

وكان الأستاذ رياض شروانة قد خصّ السيدة زينب بمنشور عبر حسابه على فيسبوك في ثاني أيام العيد، حيث نشر صورة له معها وكتب: “صدق محمود درويش، القهوة ذكريات”.

وأضاف: “ذكريات من شربوها معنا في مكان ما مشبعٍ بالحنين وارتشاف قدح قهوة البارحة كان في حضور السيدة زينب الميلي جعل الله كلً أيامكم أعياد”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة لابنة العربي التبسي وقالوا بأنها من داخل دار للعجزة بباريس، ما أثار جدلا كبيرا.

ونشر الإعلامي عزيز بوباكير صورة زينب الميلي على فيسبوك مرفقة بالتعليق الآتي: “عيب أن تنهي زينب حياتها في بيت للعجزة. ابنة العربي التبسي وزوجة محمد الميلي! أين ابنيها؟”.

وأعاد الكثيرون مشاركة المنشور، متأسفين لمآل ابنة الشيخ الجليل والشهيد الرمز، وزوجة الوزير والدبلوماسي والكاتب الغني عن كل تعريف.

في ذات السياق قال نشطاء بأنها في بيتها معززة مكرمة، فيما تداول آخرون صورة لها رفقة الروائي واسيني الأعرج في ذات المكان.

وقال الأعرج في تصريحات صحفية إن السيدة زينب ابنة الشهيد العربي التبسي وزوجة محمد الميلي، متواجدة في مركز صحي، وليس بدار العجزة بفرنسا.

وأضاف بأنه زارها مؤخرا رفقة زوجته والدكتور شروانة، مؤكدا بأنّ هم من يدفعون تكاليف إقامتها بالمصحة للعلاج.

يذكر أن زينب الميلي إعلامية وكاتبة، وهي نجلة الشيخ العلامة العربي التبسي أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وكانت قد كشفت في تصريحات سابقة للشروق بأنها تعاني من عدة أمراض مزمنة بما فيها مرض القلب.