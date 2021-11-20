مصرع إمراة في حريق مسكن ببولوغين في العاصمة

لقيت سيدة تبلغ من العمر 86 سنة، السبت، حتفها إثر نشوب حريق بمنزلها الواقع ببلدية بولوغين بالجزائر العاصمة.

أوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول بن خلف الله خالد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سجل اليوم السبت، في حدود الساعة الثامنة وعشرين دقيقة، نشوب حريق بمسكن مكون من طابق أرضي و طابق أول، يقع بنهج زيار عبد القادر، خلف وفاة سيدة تبلغ من العمر 86 سنة وجدت في حالة تفحم.

وأشار إلى أن الحريق نشب بغرفة الضحية، والتي تم نقلها من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “لمين دباغين” (مايو سابقا)، فيما تمت السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى باقي أرجاء المنزل.