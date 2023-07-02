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رياضة

مصرع سائق سباقات هولندي في حادث مروع (فيديو)

عمر سلامي
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مصرع سائق سباقات هولندي في حادث مروع (فيديو)
ح.م
السائق الهولندي ديلانو فان هوف

لقي السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف مصرعه، السبت، متأثرا بإصابات تعرض لها، إثر حادث خلال سباق للسيارات على مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي.

وكان السائق البالغ من العمر 18 عاما الفائز بلقب بطولة “فورمولا 4” الإسبانية في 2021 يقود لفريق “إم.بي الهولندي” خلال جائزة بلجيكا الكبرى، في حلبة مبتلة ضمن بطولة أوروبية لسباقات السيارات.

وتقدم الاتحاد الدولي لسباقات السيارات بالتعازي لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم.بي موتورسبورت”.

كما عبّر فريق “إم.بي الهولندي” عن حزنه العميق عند الإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمار سبا- فرانكورشان.

وشهد مضمار سبا- فرانكورشان البلجيكي، وفاة سائق “فورمولا-2” الفرنسي أنطوان هوبيرفي عام 2019.

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