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رياضة

مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سير

عمر سلامي
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مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سير
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العداء الكيني كيلفن كيبتوم

توفي حامل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون، العداء الكيني كيلفن كيبتوم ومدربه، في حادث سير غرب كينيا.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كيبتوم كان يقود السيارة عندما خرجت السيارة عن الطريق سهرة الأحد، في “كابتاجيت” في المرتفعات الجنوبية الغربية لكينيا، وهي منطقة يتدرب فيها العديد من عدائي المسافات الطويلة الكينيين.

وقال قائد الشرطة المحلية بيتر مولينغي إن التحقيقات الأولية أشارت إلى إن كيبتوم فقد السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة، وأصيبت امرأة كانت معهما في السيارة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وسجل كيبتوم البالغ من العمر24 عاما، رقمه القياسي بتوقيت 2:00:35 ساعتين، في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في أكتوبر الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.

وقال وزير الرياضة الكيني أبابو ناموامبا عبر حسابه على منصة إكس: “الأمر مؤلم بشكل مدمر، فقدت كينيا جوهرة استثنائية، لا أجد الكلمات التي تعبر عن الحادث”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو: “نشعر بالصدمة والحزن العميق منذ علمنا بالخسارة الفادحة لكيلفن كيبتوم ومدربه هاكيزيمانا، بالنيابة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى نرسل تعازينا الحارة لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وإلى كينيا، إنه رياضي مذهل وترك إرثا رائعا وسنفتقده كثيرا”.

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