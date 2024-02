مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سير

توفي حامل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون، العداء الكيني كيلفن كيبتوم ومدربه، في حادث سير غرب كينيا.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كيبتوم كان يقود السيارة عندما خرجت السيارة عن الطريق سهرة الأحد، في “كابتاجيت” في المرتفعات الجنوبية الغربية لكينيا، وهي منطقة يتدرب فيها العديد من عدائي المسافات الطويلة الكينيين.

وقال قائد الشرطة المحلية بيتر مولينغي إن التحقيقات الأولية أشارت إلى إن كيبتوم فقد السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة، وأصيبت امرأة كانت معهما في السيارة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وسجل كيبتوم البالغ من العمر24 عاما، رقمه القياسي بتوقيت 2:00:35 ساعتين، في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في أكتوبر الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.

Obit: 🔗 https://t.co/0CF1NbAzgw pic.twitter.com/TgWepi0cok

— World Athletics (@WorldAthletics) February 11, 2024