مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

لقي 35 شخصا من فريق كرة الطائرة، مصرعهم في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكشفت شبكة “cnn turk”، الاثنين، عن مصرع فريق كرة طائرة بالكامل، وقالت أن فريقي الذكور والفتيات، من كلية معارف غازي فاماغوستا، مثلا قبرص الشمالية في البطولة التركية، وكان يحلمان بالفوز بلقبها هذا الموسم.

وأضافت أنه تم العثور على جثث الفريق بالكامل، في مدينة أديامان التي تنقلوا إليها من أجل خوض مباراة .

وأكدت الشبكة أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 25 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

وكان الفريق الذي يبلغ أعمار لاعبيه بين 12 و14 سنة، يقيم منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوب تركيا.