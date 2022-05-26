مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى حديث الإنشاء، بمدينة تيفاواني في غرب السنغال. حسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال يوم الأربعاء.
وقال سال في تغريدة على تويتر:”لقد علمت للتوّ بأسى عميق، بأن 11 رضيعا قد لقوا حتفهم في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني”.
Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion.
— Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022
من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة أنه “تم إنقاذ ثلاثة رضع”. وبحسب دوب فإن “الحريق نجم عن شرارة كهربائية، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة”.