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مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال

الشروق أونلاين
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مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
أرشيف
تعبيرية

لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى حديث الإنشاء، بمدينة تيفاواني في غرب السنغال. حسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال يوم الأربعاء.

وقال سال في تغريدة على تويتر:”لقد علمت للتوّ بأسى عميق، بأن 11 رضيعا قد لقوا حتفهم  في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني”.

من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة أنه “تم إنقاذ ثلاثة رضع”. وبحسب دوب فإن “الحريق نجم عن شرارة كهربائية، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة”.

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