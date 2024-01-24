مصرف السلام: تمويل حلال للبيع بالتقسيط عبر الانترنيت

العملية ستشمل مستقبلا السيارات المُركّبة محليا

وقع مصرف السلام اتفاقية مع المنصة الرقمية “إيكي كليك” للبيع بالتقسيط للوازم المنزلية، عن طريق التمويل الاستهلاكي الذي أطلق عليه اسم “تيسير”.

وستسمح الاتفاقية، التي تم توقيعها الأربعاء بولاية سطيف، لمصرف السلام المعروف بمعاملاته المصرفية الإسلامية، ببيع مختلف الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث والأجهزة الرقمية الذكية والهواتف النقالة، من خلال هندسة مالية إسلامية تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، ويشترط فقط أن تكون هذه المنتجات محلية الصنع.

وفي تصريح لـ”الشروق”، أكد ناصر حيدر، المدير لعام لمصرف السلام، أن هذه العملية الجديدة تتماشى مع التطور السريع الذي يشهده عالم التجارة والتسوق والتحول الرقمي من خلال البيع عبر الانترنيت، أو ما يعرف بالتجارة الالكترونية، حيث يتكفل المصرف بشراء هذه المنتجات وتوكيل المنصة الرقمية “إيكي كليك” للقيام بإجراءات البيع بالتقسيط عبر المسار الرقمي.

وتصل مدة التمويل إلى 5 سنوات، وبإمكان الزبون، يقول محدثنا، أن يستفيد من قيمة مالية تصل الى 1 مليون دينار تسمح له بشراء مختلف الأجهزة، على أن التسديد يكون بالتقسيط وبطريقة مدروسة، على أن يتم توسيع العملية لتشمل السيارات بشرط أن تكون مصنعة أو مركبة محليا.

من جهته، أكد الطرف الثاني في العملية، مدير مؤسسة “إيكي كليك”، عبد القادر بن غفور، أن منصته ستضمن هذه الخدمة بطريقة متطورة وفعالة متاحة لكل مواطن له عقد عمل ودخل ثابت ومنتظم، وبإمكان الزبون دخول المنصة وتسجيل نفسه وتقديم الوثائق المطلوبة ليتحصل على الإجابة في ظرف قياسي تسمح له بالاستفادة من تمويل لشراء مختلف الأجهزة المنزلية، على أن يسددها في مدة تتراوح بين 12 و60 شهرا، بدون أن تتعدى المستحقات الشهرية 30 بالمائة من الراتب الشهري للمعني.

وحسب مدير المنصة، فإن هذه الخدمة التي أطلق عليها اسم “تيسير” تعد الوسيلة الأسرع والأمثل للاستفادة من التمويل الاستهلاكي، ويتم إيداع الملف من دون الحاجة إلى التنقل، مع توصيل السلع إلى غاية منزل المستفيد عبر كافة التراب الوطني، مع العلم أن العملية دخلت من تاريخ توقيع الاتفاقية حيز الخدمة عبر 58 ولاية.