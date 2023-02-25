مصرف “السلام”: تمويل حلال للعيادة والسكن والسيارة لأطباء الأسنان

أبرم مصرف “السلام” الجزائر والمجلس الوطني لأطباء الأسنان اتفاقا يمكّن أطباء الأسنان، بما فيهم فئة المتقاعدين من الاستفادة الخدمة المهنية “ليزبرو” التي توفر تمويلا لاقتناء العيادات وتجهيزها بالعتاد، وحتى خدمات أخرى لمصرف “السلام”، وهي شراء وتهيئة وتوسيع السكن وفي المستقبل القريب اقتناء سيارة جزائرية الصنع.

وفي السياق، صرح رئيس المجلس الوطني لأطباء الأسنان، ديب محمد رضا، أن المجلس أبرم الاتفاقية مع مصرف “السلام” الجزائر للاستفادة من جملة من المزايا على غرار خدمة “ليزبرو” التي تمكن أطباء الأسنان من اقتناء تجهيزات العيادات الخاصة، باعتبار أن هؤلاء المهنيين يجابهون صعوبات كبرى في اقتناء وتجهيز عياداتهم.

وأضاف المتحدث “أعتقد أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مع مصرف السلام الجزائر تمكننا من بلوغ مبتغانا، وسيستفيد من الاتفاقية المسجلين كأطباء أسنان وكذا شريحة المتقاعدين عن الخدمة”.

من جهته أكد المدير العام لمصرف “السلام” الجزائر، ناصر حيدر أن التوقيع على الاتفاقية مع المجلس جاء لتمكين أطباء الأسنان من الاستفادة من مجمل خدمات البنك إضافة إلى الخدمة المصرفية “ليزبرو” الموجهة للمهنيين والتي تشمل اقتناء العيادة وأيضا العتاد الطبي والتجهيزات الضرورية لتشغيل العيادة.

كما تسمح الاتفاقية لهؤلاء المهنيين _ يقول حيدر _ بالاستفادة من التمويل الفردي لشراء وتهيئة وتوسيع السكن وفي المستقبل القريب شراء السيارات.