مصرية أم أردنية؟.. عميد كلية بميونيخ تُشعل جدالا بين مواطني دولتين عربيتين

حصدت صورة لسيدة قيل إنها مصرية عينت في منصب عميد كلية بميونيخ مجموعة كبيرة من الإعجابات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في المنشور صورة ملتقطة من الشاشة لتغريدة تتضمّن صورة سيّدة وتعليق جاء فيه “السفارة الألمانية تهنئ الدكتورة المصرية ملك إبراهيم 45 عاماً لتقلدها منصب عميدة كلية الاقتصاد بميونخ بعد منافسة مع 15 أستاذًا ألمانيا، كما سبق لها الفوز كأفضل أستاذة جامعية متفوقة عام 2015 متفوقة على 78 أستاذ ألماني”.

غير أنه سرعان ما حام الشك حول حقيقة الخبر المنشور، حيث توصل صحفيو خدمة تقصي الأخبار في وكالة ” فرنس براس” إلى أن الحساب الذي أخذ منه الخبر على تويتر يحمل اسم ” ملك إبراهيم” وتم نشر التغريدة بتاريخ 29 أفريل 2022، حيث حققت أكثر من 17 ألف إعجاب، ولكن معاينة الحساب بينت أنه تم إنشاؤه قبل أيام فقط، ولا يحتوي إلا على أربع تغريدات، من بينها تلك المتداولة بشكل واسع ما يوحي أنه حساب غير موثوق.

وتبين أن حسابات ومواقع السفارة الألمانية في القاهرة لم ترد فيها تهنئة باسم” ملك إبراهيم”، ومعروف عن السفارة أنها تنشر على صفحتها على فيسبوك تهاني لشخصيات مصرية حققت انحازت علمية مهمة في ألمانيا.

وأدى البحث عبر الانترنت، إلى التعرف على حقيقة الصورة المنشورة التي تبين أنها تعود لطبيبة أردنية تدعى سمر حمودة وليس لطبيبة مصرية تحمل اسم ملك إبراهيم.

وسمر حمودة هي استشارية نسائية في التوليد والعقم في شميساني الأردنية وفق محركات البحث، حيث تتطابق الصورة المستخدمة في المنصّة مع صور الطبيبة المنشورة على حساباتها الإلكترونية.