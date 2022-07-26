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مصرية تحاول سرقة بصمة أختها المتوفاة أثناء تغسيلها

جواهر الشروق
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مصرية تحاول سرقة بصمة أختها المتوفاة أثناء تغسيلها
أرشيف

حاولت امرأة مصرية أن تأخذ بصمة أختها المتوفاة على عقود بيع ابتدائية أثناء تغسيلها في المستشفى.

هذه الواقعة كشفتها مغسلة الموتى بمستشفى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء قيامها بتغسيل الميتة البالغة من العمر 41 سنة والتي كانت مودعة في ثلاجة حفظ الموتى، حيث لاحظت أن أختها، الموظفة بمدرسة ثانوية، تحاول أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة على 6 عقود بيع ابتدائية خالية من أي بيانات.

وعلى الفور قامت المغسلة بإبلاغ إدارة المستشفى ليتم ضبط شقيقة المتوفاة ذات الـ 59 سنة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة.

 من جهته، تلقى أمن الدقهلية، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط “ش.ع.ال” عقب محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى وهي ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية من البيانات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام “فادية.ع.م” 56 عامًا مغسلة موتى، بتغسيل الجثمان، لاحظت أن شقيقة المتوفاة حاولت أخذ بصمتها على 6 عقود بيع، وأقرت شقيقة الميتة بارتكاب فعلتها، وعللت ذلك بأن المتوفاة أوصت لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير.

يٌذكر، جرى التحفظ على العقود خالية من البصمات وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفق موقع ” مصراوي”.

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