مصرية تصبح أول مذيعة محجبة بولاية كونتيكيت الأمريكية!
أصبحت صحفية أمريكية من أصول مصرية، أول مذيعة أخبار محجبة بولاية كونتيكيت الأمريكية، بحسب ما كشفت عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وقالت آية جلال، التي تعمل بقناة WFSB News في تغريدتها التي أثارت تفاعل الآلاف داخل الولايات المتحدة والعالم العربي إنها متحمسة لهذا الإنجاز المهني والشخصي.
Today was my first time anchoring at @WFSBnews and this marks the first time a woman in hijab has anchored in Connecticut! 🧕🏽🎥📺
Excited for this personal and professional milestone. Wishing a safe and happy Holidays to all! ❤️ pic.twitter.com/FPL7cfTvqI
— Ayah Galal (@ayahgalal) December 25, 2021
وعملت آية مراسلة إخبارية للقناة قبل أن تظهر على شاشتها مذيعة هذه المرة، في يوم عيد الميلاد، حسب الحرة.
ونقل موقع CT insider عن آية إنها كانت “خائفة من أن يتسبب حجابها بعدم قبولها كصحفية تظهر أمام الكاميرات لكن زملاءها شجعوها وبدأت في اكتساب الخبرة الصحفية اللازمة لهذا العمل”.
وأضافت: “على مدى سنوات، رأيت كيف يتم تشويه صورة المسلمين في وسائل الإعلام.. أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم حولنا”.
وأردفت: “المسلمون جزء من نسيج هذا البلد، وخلال نشأتي، لم يكن هناك أشخاص يشبهونني في التلفزيون”.
في ذات السياق أكدت بأنها تلقت دعما كبيرا من المشاهدين والأصدقاء والعائلة والجمهور بعد ظهورها على الشاشة”.
وتلقت الأوساط الإعلامية والأكاديمية، والمنظمات الأميركية الخبر بنوع من الحماسة والترحيب.
Congratulations to @WFSBnews for advancing a talented journalist and thank you to @ayahgalal for advancing diverse religious expression in the 🇺🇸 public square. https://t.co/RvDb2YVjoy
— Muslim-Jewish Advisory Council (@Muslim_Jewish) December 27, 2021
Making history in #Connecticut! Thank you @ayahgalal. 🙏 https://t.co/y0f7JvYu9E
— Alexis🇺🇸 (@AlexisPHarrison) December 27, 2021
👏🏻👏🏻👏🏻newscasters should reflect the community they serve. https://t.co/9vazgfqKqN
— Heather Walker (@_HeatherWalker) December 27, 2021
وبدلا من تهنئتها فحسب، وجه الأستاذ في جامعة يال الأميركية، هوارد فورمان، التهنئة أيضا للقناة، وقال إن “تمثيل (الجميع) مهم”، وأن “كون الشخص ضمن أقلية ولا يستطيع أن يرى نفسه في موقع نجاح، قد يجعل الشخص يحس أنه أقل قيمة”.
وأضاف: “لا أستطيع سوى التفكير بحجم الدعم والإلهام الذي سيقدمه مثل هذا (الحدث) لآخرين كي يقوموا بما هو أكثر”.
Representation matters. When you are marginalized or minoritized and can not see yourself in a position of success, it can make you believe you are less worthy.
I can not help but think that this will empower many to aspire to do more. Kudos to @WFSBnews https://t.co/WDYi2XpdrP
— (((Howard Forman))) (@thehowie) December 25, 2021
كما شاركتها زميلتها المذيعة المحجبة في الفرع الكندي من قناة CBC، جينيلا ميليسا.
وقالت جينيلا: “ربما لا تكون آية أول مراسلة أخبار محجبة في الولايات المتحدة، لكنني متأكدة إنها المذيعة المحجبة الأولى هناك”.
She may not be the first American TV reporter in hijab (that’s @TaheraTV!) but I’m pretty sure @ayahgalal just became the first hijabi to anchor a US newscast. Congrats! https://t.co/I4ZF4aIFNv
— Ginella Massa (@Ginella_M) December 26, 2021
وتتبع قناة WFSB مجموعة CBS الإعلامية الأمريكية العملاقة، التي تدير محطات تلفازية تبث في عموم البلاد.
وشاركت آية في تغطيات إخبارية متعددة لصالح القناة التي تعمل فيها منذ سنوات، وتقول سيرتها الشخصية إنها مولودة في ولاية كونتيكيت وتربت فيها، وانضمت إلى فريق عمل القناة قبل 3 أعوام.
وعملت في القناة كصحفية وكمنتجة نشرات أيضا، وهي خريجة جامعة الولاية، وتحمل تخصصين في الصحافة والعلوم السياسية، وعملت مراسلة جامعية، قبل أن تتخرج حاصلة على جائزة في الإنجاز الأكاديمي من جامعتها.