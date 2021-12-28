مصرية تصبح أول مذيعة محجبة بولاية كونتيكيت الأمريكية!

أصبحت صحفية أمريكية من أصول مصرية، أول مذيعة أخبار محجبة بولاية كونتيكيت الأمريكية، بحسب ما كشفت عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت آية جلال، التي تعمل بقناة WFSB News في تغريدتها التي أثارت تفاعل الآلاف داخل الولايات المتحدة والعالم العربي إنها متحمسة لهذا الإنجاز المهني والشخصي.

وعملت آية مراسلة إخبارية للقناة قبل أن تظهر على شاشتها مذيعة هذه المرة، في يوم عيد الميلاد، حسب الحرة.

ونقل موقع CT insider عن آية إنها كانت “خائفة من أن يتسبب حجابها بعدم قبولها كصحفية تظهر أمام الكاميرات لكن زملاءها شجعوها وبدأت في اكتساب الخبرة الصحفية اللازمة لهذا العمل”.

وأضافت: “على مدى سنوات، رأيت كيف يتم تشويه صورة المسلمين في وسائل الإعلام.. أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم حولنا”.

وأردفت: “المسلمون جزء من نسيج هذا البلد، وخلال نشأتي، لم يكن هناك أشخاص يشبهونني في التلفزيون”.

في ذات السياق أكدت بأنها تلقت دعما كبيرا من المشاهدين والأصدقاء والعائلة والجمهور بعد ظهورها على الشاشة”.

وتلقت الأوساط الإعلامية والأكاديمية، والمنظمات الأميركية الخبر بنوع من الحماسة والترحيب.

وبدلا من تهنئتها فحسب، وجه الأستاذ في جامعة يال الأميركية، هوارد فورمان، التهنئة أيضا للقناة، وقال إن “تمثيل (الجميع) مهم”، وأن “كون الشخص ضمن أقلية ولا يستطيع أن يرى نفسه في موقع نجاح، قد يجعل الشخص يحس أنه أقل قيمة”.

وأضاف: “لا أستطيع سوى التفكير بحجم الدعم والإلهام الذي سيقدمه مثل هذا (الحدث) لآخرين كي يقوموا بما هو أكثر”.

كما شاركتها زميلتها المذيعة المحجبة في الفرع الكندي من قناة CBC، جينيلا ميليسا.

وقالت جينيلا: “ربما لا تكون آية أول مراسلة أخبار محجبة في الولايات المتحدة، لكنني متأكدة إنها المذيعة المحجبة الأولى هناك”.

وتتبع قناة WFSB مجموعة CBS الإعلامية الأمريكية العملاقة، التي تدير محطات تلفازية تبث في عموم البلاد.

وشاركت آية في تغطيات إخبارية متعددة لصالح القناة التي تعمل فيها منذ سنوات، وتقول سيرتها الشخصية إنها مولودة في ولاية كونتيكيت وتربت فيها، وانضمت إلى فريق عمل القناة قبل 3 أعوام.

وعملت في القناة كصحفية وكمنتجة نشرات أيضا، وهي خريجة جامعة الولاية، وتحمل تخصصين في الصحافة والعلوم السياسية، وعملت مراسلة جامعية، قبل أن تتخرج حاصلة على جائزة في الإنجاز الأكاديمي من جامعتها.