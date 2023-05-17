مصرية تكتشف أن أصولها متطابقة مع مومياء قديمة

اكتشفت امرأة مصرية مقيمة بأستراليا أن أصولها متطابقة بشكل كبير مع مومياء قديمة بعد أن أجرت فحصا للجينات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فوجئت تريفينا باسيلي عندما اكتشفت أن حمضها النووي ينحدر مباشرة من المصريين القدماء، وبالضبط إلى سلالة سايت، وهي الفترة التاسعة من التاريخ المصري القديم.

وقال الباحث عادل عبد الهادي، إن نتائج تحليل الحمض النووي التي أجرتها تريفينا كشفت أنها من سلالة مصرية قديمة بنسبة 100٪، دون أي اختلاط على الإطلاق، مضيفا أن النتيجة نادرة للغاية ومفاجئة.

وردت السيدة المصرية التي تقيم في استراليا، سبب إجرائها فحصا جينيا إلى الفضول، قائلة إنها سمعت أصدقاءها يتحدثون عن نسبهم وشجرة العائلة طوال حياتها، فشعرت بالفضول لمعرفة من أين أصل جذورها.

وقالت باسيلي: “الفكرة راودتني منذ سنوات، لكنني قررت مؤخرا البحث عن إجابة للسؤال الذي يطاردني من حين لآخر، لذلك اتخذت قراري، وبدأت في البحث عن شركة متخصصة”.

تابعت: “أرسلت عينة للتحليل الجيني للشركة، ونسوها، حتى أُعيدت النتائج إليها بعد ثلاثة أشهر”.

وكان لزاما أن تبحث عن شخص متخصص لتفسير نتائج التحاليل، وتواصلت مع الباحث محمد عبد الهادي الذي أثبت أن جيناتها متطابقة وتعود إلى أحد العصور الفرعونية وتحديدا إلى العصر الصاوي”.

والعصر الصاوي هو من العصور المصرية القديمة، يأتي في المرتبة التاسعة من العصر القديم وعرفت فيه نهضة مصرية خاصة في الأسرة السادسة والعشرين ومن أهم ملوكه بسماتيك الأول ونخاو وأحمس الثاني.