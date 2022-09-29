مصرية تلقي زوجها الصيدلي من الطابق الخامس لهذا السبب!
لقي صيدلي مصري مصرعه بعد إلقائه من الطابق الخامس من طرف عائلة زوجته الأولى بعد أن رفض التنازل لها عن بعض المتعلقات.
ونقلت الأخبار المحلية أن طريقة قتل الصيدلي ولاء زايد الذي عاد لتوه من السعودية لقضاء عطلته في بيته، حملت من البشاعة ما لا يطيقه بشر، حيث ألقي من الطابق الخامس بالمبنى الذي يقطنه برفقة طفله وزوجته الثانية، بمنطقة حلوان في القاهرة.
وفوجئت أسرة ولاء بهجوم بلطجية على منزله، وتعذيبه ثم إلقائه من الطابق الخامس، بعد أن نفّذ طلبات الزوجة، ثم أخذوا الجثة إلى المستشفى لتسجيلها كحالة انتحار.
غدروا بيك يا حتة من قلبي.. شقيقة الصيدلي ولاء زايد تنعيه: هاتله حقه يارب pic.twitter.com/NyU6qvJE9l
— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) September 27, 2022
واتهم محامي أسرة الصيدلي زوجته الأولى بتأجير 4 بلطجية للاعتداء على زوجها، مشيرا إلى أنهم يقطنون نفس البناية، وفقا لموقع “شبابيك” المصري.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عن اسم قاتلة الصيدلي المصري ولاء زايد، حيث أدلى ابنه الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بشهادته حول مقتل والده، حيث قال إنه شاهد واقعة القتل، وأن شقيق زوجة والده وآخرين ألقوه من شرفة منزله.
تفاصيل واقعة وفاة الدكتور #ولاء_زايد واقوال ابنه الى شاف ابوه بيترمى قدامه
اهل زوجته الاولى اتصلوا عليه وقالوا ليه تعالى شقتك نحل الخلافات الى بينك وبين زوجتك
راح الزوج حس ان فى وضع غريب وشاف ناس غريبه مع اهل زوجته 👇
#القصاص_من_قتله_ولاء pic.twitter.com/IhqQsEKobh
— adel khedr (@Adel_317) September 28, 2022
وكانت آخر رسالة للصيدلي ولاء زايد قبل وفاته تحمل استغاثة، قام بنشرها على مجموعة فيسبوكية، ذاكرا فيها أن لديه بلطجية في بيته وأنه بحاجة إلى من يدركه، وبعد غضون دقائق قليلة من تلك الرسالة، تفاجأ سكان العقار بسقوطه من شرفة منزله، وكشفت التحريات الأولية “ضلوع أهل الزوجة الأولى في الواقعة”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.
دكتور ولاء زايد صيدلي مصري شغال في السعودية، كان في خلافات بينه وبين زوجته.. أول ما نزل مصر أهل زوجته راحوا بيته ومعاهم بلطجية وحاولوا يمضوه على كل ممتلكاته، وبعدين رموه من الدور الخامس ومات في الحال أعتقد إن دي قصة لا تقل بشاعة عن قصة نيرة أشرف .. pic.twitter.com/cof2uGjaDs
— Nosiba Elbanna (@elbanna_nosiba) September 27, 2022