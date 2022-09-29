مصرية تلقي زوجها الصيدلي من الطابق الخامس لهذا السبب!

لقي صيدلي مصري مصرعه بعد إلقائه من الطابق الخامس من طرف عائلة زوجته الأولى بعد أن رفض التنازل لها عن بعض المتعلقات.

ونقلت الأخبار المحلية أن طريقة قتل الصيدلي ولاء زايد الذي عاد لتوه من السعودية لقضاء عطلته في بيته، حملت من البشاعة ما لا يطيقه بشر، حيث ألقي من الطابق الخامس بالمبنى الذي يقطنه برفقة طفله وزوجته الثانية، بمنطقة حلوان في القاهرة.

وفوجئت أسرة ولاء بهجوم بلطجية على منزله، وتعذيبه ثم إلقائه من الطابق الخامس، بعد أن نفّذ طلبات الزوجة، ثم أخذوا الجثة إلى المستشفى لتسجيلها كحالة انتحار.

واتهم محامي أسرة الصيدلي زوجته الأولى بتأجير 4 بلطجية للاعتداء على زوجها، مشيرا إلى أنهم يقطنون نفس البناية، وفقا لموقع “شبابيك” المصري.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عن اسم قاتلة الصيدلي المصري ولاء زايد، حيث أدلى ابنه الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بشهادته حول مقتل والده، حيث قال إنه شاهد واقعة القتل، وأن شقيق زوجة والده وآخرين ألقوه من شرفة منزله.

وكانت آخر رسالة للصيدلي ولاء زايد قبل وفاته تحمل استغاثة، قام بنشرها على مجموعة فيسبوكية، ذاكرا فيها أن لديه بلطجية في بيته وأنه بحاجة إلى من يدركه، وبعد غضون دقائق قليلة من تلك الرسالة، تفاجأ سكان العقار بسقوطه من شرفة منزله، وكشفت التحريات الأولية “ضلوع أهل الزوجة الأولى في الواقعة”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.