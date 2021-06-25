مصريون يطالبون “البدري” بالتعلم من بلماضي!

من أجل إعادة الهيبة لمنتخب "الفراعنة"

طالب بعض المصريين مدرب “الفراعة” حسام البدري، بالتعلم والاقتداء بمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، من أجل إعادة الهيبة للمنتخب المصري التي فقدها منذ رحيل جيل أبو تريكة ومتعب والمدرب حسن شحاتة.

وقال تقرير إعلامي نشر على موقع “كورة 11″، إن البدري وضع نفسه في أزمة كبيرة بعدم الإعلان عن خوض تربص خلال فترة التوقف الدولي الماضية رغم أن كل منتخبات “القارة السمراء” خاضوا مباريات ودية في غاية في الصعوبة مثل مباراة الجزائر وتونس.

وطالب كاتب المقال بضرورة الاقتداء بما يفعله جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري، والذي نجح في حصد كأس إفريقيا من قلب مصر بأداء كبيرة وانسجام رائع وتألق مبهر للموهوب رياض محرز، حيث نجح بلماضي في تشكيل منتخب مرعب لا يعتمد على قوة لاعب واحد فقط بل القوة الحقيقية في المنظومة الفنية للمدرب الجزائري المخضرم.

وأضاف أنه وحتى مع هذا الاستعداد القوي والانسجام الكبير بين عناصر المنتخب الجزائري، خاض “الخضر” فترة التوقف الدولي الأخيرة بقوة كبيرة ولعب خلال التربص الأخير ثلاث مباريات ودية كان آخرها أمام المنتخب التونسي، وهو ما يعكس أهمية هذه المرحلة والتقصير الكبير من الطاقم الفني للفراعنة بعدم خوض تربص قوي ولعب مباريات ودية من أجل أكذوبة إراحة اللاعبين.

وبات النجاح الكبير الذي حققه ولا يزال يحققه المدرب بلماضي، علامة بارزة في تاريخ الكرة الجزائرية وحتى الأفريقية، فهذا النجاح جعل مدرب منتخب قطر السابق فوق أي نقد لدى الجمهور الرياضي.

ويجمع كل العارفين بشؤون الساحرة المستديرة وحتى المتتبعين العاديين من الجماهير الرياضية، أن بلماضي هو المهندس البارع لانتفاضة المنتخب الوطني الناجحة، التي كانت نتاج تبنيه لطريقة عمل منتظمة ومدروسة وأهم منها ناجعة، عرف من خلالها كيف يحرر اللاعبين من الجانب البسيكولوجي وأعادهم إلى تطبيق الكرة الجزائرية الحقيقية المشبعة بـ”الروح القتالية” التي تليق بمنتخب “المحاربين” الذي أصبح بعد مرور المقابلات وتوالي الأدوار مضرب المثل للكثير من المنتخبات.

ن.ب