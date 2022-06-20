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مصري يقطع أذن زوجته لأنها “لا تسمع الكلام”

جواهر الشروق
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مصري يقطع أذن زوجته لأنها “لا تسمع الكلام”
أرشيف

تعرضت سيدة مصرية لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف زوجها الذي سدّد له طعنات متفرقة بجسدها وقطع أذنها لأنها ” لا تسمع الكلام”.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى القصر العيني، أن الزوجة  البالغة من العمر 24 سنة، أصيبت بجروح قطعية في الوجه والأذن والفم، وبطعنات بالصدر والبطن، وجروح سطحية بالكتف والذراعين, وفق ما نشره موقع “القاهرة 24”.

وعلى إثر البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية من المستشفى الذي يفيد باستقبال سيدة تعرضت لجروح خطيرة، تم توقيف الزوج الذي اعترف بارتكابه جريمة في حق زوجته بسبب نشوب خلافات بينهما حول مصروف البيت، حيث قال إنه حذرها مرارا من مطالبته بالإنفاق على البيت، لكنها لم تتوقف، فقطع أذنها لأنها ” لم تسمع الكلام” ووجه لها 20 طعنة متفرقة بجسدها ما اضطرها لدخولها العناية المركزة لإنقاذ حياتها، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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