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جواهر

مصر: أم تترك ابنتها لمتسولة مقابل اقتسام المردود المالي

جواهر الشروق
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مصر: أم تترك ابنتها لمتسولة مقابل اقتسام المردود المالي
أرشيف

ألقت أجهز الأمن المصرية القبض على سيدتين استغلتا طفلة صغيرة في أعمال التسول.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلها موقع” سكاي نيوز”، قامت إحدى السيدتين بترك ابنتها للسيدة الثانية التي تحترف التسول مقابل أن تتقاسم معها الحصيلة اليومية.

وذكر مصدر أمني لذات الموقع، أن منشورا على فيسبوك أدى إلى كشف تفاصيل الواقعة وبالتالي إلقاء القبض على المتهمتين.

وتبين لأجهزة الأمن، أن السيدة التي تحترف التسول عاملة نظافة تقيم في الجيزة ولها سوابق جنائية.

وبالتحقيق معها، اعترفت العاملة أنها بتاريخ 1 سبتمبر 2021 عثرت على رضيعة في كيس بلاستيكي في عربة قطار بالقاهرة، فاحتفظت بها بدعوى رعايتها دون أن تبلغ السلطات على الواقعة.

وتبين أن والدة الطفلة ربة بيت تقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، تركت ابنتها في القطار الذي وجدتها فيه عاملة النظافة، حيث تواصلت هذه الأخيرة مع أم الطفلة واتفقتا على أن تستغلاها في أعمال التسول لتقتسما المردود المالي مع بعض.

وأحالت السلطات المتهمتين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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