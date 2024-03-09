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مصر: إحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت

الشروق أونلاين
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مصر: إحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت
موقع القاهرة 24
ألقت الشرطة المصرية القبض على 3 أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت.

ألقت شرطة السياحة والآثار والأمن العام القبض على 3 أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وقامت بإحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت.

حسب ما نشره الموقع الإخباري المصري “القاهرة 24“، اليوم السبت 9 مارس، تم استهداف المهربين وضبطهم وبحوزتهم 437 قطعة أثرية. منها 3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء، 400 تمثال حجري و29 تميمة و2 قناع خشبي خاص بالتوابيت المضبوطة وتمثال خشبي و قنينتين من الفخار.

ليضيف ذات المصدر أنه بمواجهة الموقوفين اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، كي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت. صورة: القاهرة 24.

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