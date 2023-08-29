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تحالف يضم 40 حزبا سياسيا يدعوه للترشّح

مصر: السيسي يتّجه للترّشح لفترة رئاسية جديدة حتى 2030

الشروق أونلاين
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مصر: السيسي يتّجه للترّشح لفترة رئاسية جديدة حتى 2030
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عبد الفتاح السيسي

أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا في مصر، عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المرتقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، خلال الربع الأخير من سنة 2023 الجارية، أو الربع الأول من سنة 2024 المقبلة.

ويحكم السيسي مصر منذ جوان 2014، بعد عزل الرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي، الذي كان قد عيّنه وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة عام 2012.

وبرّر التحالف السياسي الداعم لترشّح السيسي لفترة رئاسية جديدة تستمرّ حتى العام 2030، نداءه بالقول إن ذلك سيسمح “بتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية”.

ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلو وقيادات 40 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

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