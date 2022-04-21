مصر: القبض على عامل قضم إصبع مديره في المطعم

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عامل بأحد المطاعم في القاهرة قام ببتر إصبع مديره في العمل.

وقعت الحادثة الغريبة عندما قام مدير المطعم بتوجيه توبيخ لأحد العمال أمام زملائه لكونه تكاسل في أداء مهامه ما جعل هذا الأخير يقوم بقطع “عقلة إصبع” المدير وفر هاربا لتأمر النيابة بسرعة ضبطه وإحضاره، حسب ما نشرته صحيفة” اليوم السابع” المصرية.

وكان قسم شرطة قسم النيل قد تلقى بلاغا من المستشفى يفيد بإصابة شخص بقطع “عقلة الإصبع” لينتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين أن العامل قضم إصبع مديره بعد مشاداة كلامية وقعت بينهما ثم تطورت لتشابك بالأيدي بسبب تراخيه في العمل ليفر هاربا إلى وجهة غير معروفة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع العامل بعد سرعة القبض عليه في انتظار ما تفضي إليه التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط المطعم.