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مصر: انطلاق الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

الشروق أونلاين
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مصر: انطلاق الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد صباح الجمعة، التصويت في انتخابات الرئاسة، قبل أيام من انتخابات الداخل التي تنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتجري الانتخابات بالخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، حيث يحق لكل مصري خارج بلاده الإدلاء بصوته حضوريا.

وتواصل سفارات مصر بالخارج وقنصلياتها الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويتوقع إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر الجاري، في حال حسم السباق من الجولة الأولى بفترة ولاية تستمر 6 سنوات.

ومن المخطط إجراء تصويت آخر داخل البلاد وخارجها في يناير المقبل في حال إعادة الانتخابات.

ويخوض الانتخابات كل من الرئيس الحالي المستقل عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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