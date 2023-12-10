مصر: انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، صباح الأحد، معلنة بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، على أن تستمر عملية الاقتراع 3 أيام.

وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مصر (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساءً.

وينافس 3 مرشحين آخرين الرئيس المصري الساعي لولاية جديدة، عبدالفتاح السيسي، وهم كل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران ومرشح حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

وتجرى عمليات الاقتراع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.

ويحق لـ 67 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.