-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مصر: انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
  • 343
  • 0
مصر: انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، صباح الأحد، معلنة بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، على أن تستمر عملية الاقتراع 3 أيام.

وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مصر (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساءً.

وينافس 3 مرشحين آخرين الرئيس المصري الساعي لولاية جديدة، عبدالفتاح السيسي، وهم كل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران ومرشح حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

وتجرى عمليات الاقتراع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.

ويحق لـ 67 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.

مقالات ذات صلة
مروحية تابعة للإحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا تحصن فيه جنود صهاينة

مروحية تابعة للإحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا تحصن فيه جنود صهاينة

بينهم 2000 معاق.. 5 آلاف جندي صهيوني جريح منذ بداية الحرب على غزة

بينهم 2000 معاق.. 5 آلاف جندي صهيوني جريح منذ بداية الحرب على غزة

إن وُجدت محكمة نزيهة فمكان بايدن وسوناك خلف القضبان

إن وُجدت محكمة نزيهة فمكان بايدن وسوناك خلف القضبان

لولاية خامسة.. بوتين يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

لولاية خامسة.. بوتين يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

حقق معه 180 ساعة.. هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن السنوار

حقق معه 180 ساعة.. هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن السنوار

المقاومة ستنتصر على الكيان الصهيوني

المقاومة ستنتصر على الكيان الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد