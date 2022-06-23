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مصر: بيان للداخلية يحذر المواطنين من الغرباء يحدث ضجة

الشروق أونلاين
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مصر: بيان للداخلية يحذر المواطنين من الغرباء يحدث ضجة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً قيل فيه إن وزارة الداخلية المصرية تحذر مواطنيها من الغرباء وتدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر. فما حقيقة ذلك؟

جاء في المنشورات “ﺻﺪﺭ ﻋﻦ وزارة الداخلية المصرية ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻧﺤﻴﻂ أﻫﻠﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ أﺧﺬ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻔﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺟﻴﺪًﺍ ﻭﻋﺪﻡ ﺍلتعاطف مع أﻱ شخص ﻻ تعرفه ﺗﻔﺎﺩﻳًﺎ ﻷﻱ ﺧﻠﻞ ﻳﺬﻛﺮ، وعدم استعمال المصعد مع شخص غريب وعدم صعود الدرج ليلًا دون إعلام أحد من أهل المنزل حفاظًا على سلامتكم”.

غير أن وزارة الداخلية المصريّةقد نفت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك صحّة الخبر.

وأشارت إلى أن “ما تم تداوله في هذا الشأن قديم، وسبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدول بنفي تلك الادعاءات”.

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