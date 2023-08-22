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مصر تؤكد تمسكها بالحلّ السلمي في النيجر

الشروق أونلاين
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مصر تؤكد تمسكها بالحلّ السلمي في النيجر
أرشيف
النيجر

جدّدت وزارة الخارجية في مصر يوم الثلاثاء، تمسكها بالحوار والحلّ السلمي لأزمة النيجر. ودعت إلى تجنّب التصعيد “الذي من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

جاء هذا في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، بعد أن أعلنت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” يوم الجمعة، أنها حددت موعدا للتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر.

وقال المتحدث أحمد أبو زيد إن “مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر”. مشدّدا على ضرورة “التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة”.

وأكد أبو زيد أن الحوار “يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق. ويحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة”.

قبل أن يضيف أن مصر “تدعم كافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة. على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي، وسيادة واستقرار النيجر”.

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