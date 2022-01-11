مصر تبدأ البطولة الإفريقية بِخسارة

استهلّ منتخب مصر لِكرة القدم مساء الثلاثاء مشواره في نهائيات كاس أمم إفريقيا 2022، بِخسارة نتيجتها هدف لِصفر أمام نيجيريا.

واحتضنت مدينة غاروا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكروية الإفريقية. تحت إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما.

وسجّل هدف منتخب نيجيريا المهاجم كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة الـ 30.

وشارك نجم الهجوم محمد صلاح أساسيا، وحمل شارة قائد منتخب مصر، وخاض كامل أطوار مواجهة “النّسور الممتازة”.

وعن الفوج الرّابع ذاته، يتبارى منتخب السودان مع فريق غينيا بيساو سهرة الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية مساء السبت المقبل، تُواجه مصر منتخب غينيا بيساو. وتلعب نيجيريا أمام فريق السودان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن نهائي “كان” 2022.

ويُمكن لِصاحب المركز الثالث حصد التأشيرة ذاتها، ضمن امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة.