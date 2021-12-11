مصر تتأهّل لِتُواجه تونس

تأهّل منتخب مصر مساء السبت، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت مصر على منتخب الأردن بِنتيجة (3-1) بعد الوقت الإضافي، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

واحتضن ملعب مدينة الوكرة القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة هكتور سعيد مارتينيز سورتو من الهندوراس.

وبادر منتخب الأردن إلى التسجيل في الدقيقة الـ 12، بِواسطة المهاجم يزن النعيمات. وعادلت مصر الكفّة بِهدف لاعب الخط الأمامي مروان حمدي، في الوقت بدل الضّائع (45+1)، ثم أضاف زميلاه المهاجم أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 99، والمدافع مروان داوود في الدقيقة الـ 119.

وفي الدور نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، تلعب مصر مع منتخب تونس.