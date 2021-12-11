-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مصر تتأهّل لِتُواجه تونس

علي بهلولي
  • 193
  • 0
مصر تتأهّل لِتُواجه تونس

تأهّل منتخب مصر مساء السبت، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت مصر على منتخب الأردن بِنتيجة (3-1) بعد الوقت الإضافي، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

واحتضن ملعب مدينة الوكرة القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة هكتور سعيد مارتينيز سورتو من الهندوراس.

وبادر منتخب الأردن إلى التسجيل في الدقيقة الـ 12، بِواسطة المهاجم يزن النعيمات. وعادلت مصر الكفّة بِهدف لاعب الخط الأمامي مروان حمدي، في الوقت بدل الضّائع (45+1)، ثم أضاف زميلاه المهاجم أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 99، والمدافع مروان داوود في الدقيقة الـ 119.

وفي الدور نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، تلعب مصر مع منتخب تونس.

مقالات ذات صلة
الإرادة والعزيمة سلاح المحاربين.. وبلايلي سيفك شيفرة اللقاء

الإرادة والعزيمة سلاح المحاربين.. وبلايلي سيفك شيفرة اللقاء

بونجاح يعود إلى صفوف المنتخب المحلّي

بونجاح يعود إلى صفوف المنتخب المحلّي

بن سبعيني يتألّق رغم الخسارة الثقيلة

بن سبعيني يتألّق رغم الخسارة الثقيلة

جديد بن ناصر

جديد بن ناصر

تونس أوّل المنتخبات المتأهّلة

تونس أوّل المنتخبات المتأهّلة

بوقرة: جاهزون للمغرب.. وسنقرر بخصوص بونجاح

بوقرة: جاهزون للمغرب.. وسنقرر بخصوص بونجاح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد