مصر تتبرأ من أول فيلم عربي على نتفليكس بعدما أثار جدلا ووصل إلى البرلمان

أعلنت الرقابة المصرية، الأحد، عن تبرئها من أول أفلام نتفليكس بالعربية “أصحاب وأعز” بعدما أثار جدلا واسعا ووصل إلى البرلمان.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” إن فيلم “أصحاب ولا أعز” لبناني بالكامل.

وتابع: “هذا الفيلم لا علاقة له بمصر لا من قريب أو بعيد، هذا الفيلم لبناني بالكامل ولا علاقة لنا به على الإطلاق، ولسنا طرفا فيه بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “هذا الفيلم من إنتاج نتفليكس وهي منصة دولية، وإذا طُلب أن يعرض الفيلم عرض عام فوقتها يأتي للرقابة ويخضع لشروط الرقابة ومعاييرها العامة”.

وأوضح “عبدالجليل” أنه لم يشاهد الفيلم مضيفا أن أي عمل يخرج عن العادات والتقاليد والقواعد الرقابية الصارمة التي تنطبق مع مجتمعنا، لن يعرض باعتباره فيلم غير مصري.

وكشف أنه حتى الآن لم يتم يُطلب عرضه في مصر، وتابع: “احنا مش هنسمح بأي حاجة فيها خلل من أي نوع، وأحيانا أصحاب الأفلام دي بيفوتوا بعض المشاهد على النت عشان يعملوا ضجة زي اللي حصلت دي”.

بعدما أحدث جدلا واسعا.. أول أفلام نتفليكس بالعربية يصل إلى البرلمان المصري

وصل أول أفلام نتفليكس بالعربية إلى البرلمان المصري، بعدما أثار جدلا واسعا في العالم العربي بسبب تضمنه ألفاظا إباحية ومشاهد الشذوذ الجنسي.

وتقدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي التي قامت بعرض مشهد جريء أثار سخط محبيها.

وقال النائب في تعليقه على الفيلم عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”: “هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري، وهو محمد حفظي، صاحب فيلم “ريش”، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم “اشتباك”، بعد ثورة 30 جوان، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية”.

واتهم منصة “Netflix”، بأنها “أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية”.

وأضاف: “هذا ليس عملا إبداعيا فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 18 مرة..الفيلم يحوي 20 لفظا إباحيا..كيف يتم الدفاع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي، والمثلية في ثقافتنا فجور وفسق. وتمت محاكمة الكثير بسبب المثلية”.

وأردف: “نفس المنصة دي قبل فترة، أنتجت فيلما في الأردن روج للمثلية بين الفتيات، وأثار ضجة كبيرة في الأردن.. عاوزين نعرف كيف نحمي أنفسنا وأسرنا بعيدا عن الحرية الشخصية”.

أول أفلام نتفليكس بالعربية يثير جدلا

أثار أول أفلام نتفليكس بالعربية جدلا واسعا بسبب احتوائه على مشاهد المثلية الجنسية والظهور الجريء للفنانة منى زكي، فضلا عن استعمال ألفاظ خارجة عن المألوف.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار فيلم “أصحاب ولا أعز”، من إنتاج منصة نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء، بعد ساعات فقط على طرحه.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيدين للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect Stranger”، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية.

و”أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

وتدور أحدث “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة عن المألوف، ومشهد جريء للفنانة المصرية منى زكي التي تقوم في أحد المشاهد بخلع ملابسها أمام الكاميرا.