مصر تحقّق أعلى إيراد سنوي من قناة السويس في التاريخ

أعلنت مصر يوم الأربعاء عن تحقيق إيراد سنوي تاريخي من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال العام المالي 2022-2023.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت “أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، بعد وصولها إلى 9.4 مليار دولار”.

وحقّقت قناة السويس أعلى معدل للعبور في الفترة المذكورة بـ25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي واحد بـ 1.5 مليار طن.

وفي سبتمبر 2022، كان رئيس هيئة القناة قد أعلن عن رفع رسوم عبور السفن بنسبة 15 بالمئة مع حلول العام الجاري 2023.

وتشكّل قناة السويس أحد أهم الموارد المالية لمصر، فضلا على تأمينها لما نسبته 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية.

وقال ربيع آنذاك في بيان:”تمت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023″.

وبرّر المسؤول هذه الزيادة بالإشارة إلى “مستجدّات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، واستمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية”.