-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مصر تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك قرار الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 499
  • 0
مصر تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك قرار الأمم المتحدة
ح.م
الخارجية المصرية

حملت مصر في بيان لوزارة الخارجية، حكومة الاحتلال الصهيوني مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية. 

وقالت الخارجية المصرية في بيانها يوم السبت: “حمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة”.

“والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع”.

كما أعربت مصر -حسب البيان- عن “قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل”.

“في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع”، يضيف البيان.

وجددت مصر “مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة”.

وحذرت الجمهورية المصرية من أن “عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة”.

مقالات ذات صلة
لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

مدينة أمريكية تصدر قرارا يدعم غزة (فيديو)

مدينة أمريكية تصدر قرارا يدعم غزة (فيديو)

مساعدات صينية بقيمة 2 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

مساعدات صينية بقيمة 2 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

استشهاد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح

استشهاد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد