مصر تدرج 6 نساء على قوائم الإرهاب لخمس سنوات

أدرجت محكمة الجنايات المصرية أسماء 6 نساء، على قوام الإرهاب لمدة 5 سنوات، حسب ما أعلنت صحيفة اليوم السابع.

وقالت الصحيفة إن الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين عمرو محمد فوزي وأكرم عبد المنعم، قررت إدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهن 6 نساء، اثنان منهن شقيقتان.

وجاء في القرار أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، إدارج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.