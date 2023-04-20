مصر ترسل 3 طائرات عسكرية لإجلاء قواتها من السودان

حطّت 3 طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش المصري، في قاعدة جوية بالسودان مساء الأربعاء. لإجلاء القوات المصرية في البلاد.

وحسب ما أكده المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية يوم الخميس، فقد أجريت العملية بالتنسيق مع السلطات السودانية، وبمساعدة من بعض الدول “الصديقة والشقيقة”.

وقال المتحدث، إن الطائرات العسكرية الثلاث أجرت “مهمة إجلاء لمعظم أفراد القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل. وعبر 3 رحلات متتالية”.

“كما تم صباح الخميس، وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة، تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة مصر. قبل إجلائهم من الأراضي السودانية”، يضيف المتحدث.

من جهتها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية “إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية إلى مصر”.

الخارجية السودانية: الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع “شأن داخلي”

دعت وزارة الخارجية السودانية يوم 17 أفريل، إلى ترك تسوية الشأن الداخلي للبلاد للسودانيين، بعيدا عن التدخّلات الخارجية. في إشارة إلى ما وصفته بـ “تمرّد قوات الدعم السريع”.

وأعربت الخارجية السودانية في بيان، عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد.

وتابعت الخارجية تقول إن “الجيش يعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة”.

وذكر البيان بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا بحلّ قوات الدعم السريع. وإعلانها قوة متمرّدة على الدولة.

ويشهد السودان منذ صباح السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

وقف مؤقت للمعارك في السودان “لأغراض إنسانية”

ووافق طرفا الاشتباكات العسكرية في السودان يوم الأحد، على وقف مؤقت للمعارك لأغراض إنسانية، بموجب اقتراح من المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة في البلاد.

وقال المبعوث الأممي فولكر بيتس يوم الأحد إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، واللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، قد وافقا على الالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية.

ويستمرّ التوقّف المؤقت للمعارك في السودان لثلاث ساعات بين الرابعة 16:00 والسابعة 19:00 مساء، حسب المصدر.

وحثّ فولكر جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية. بما في ذلك ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وجميع العاملين في المجال الإنساني.

بعد نشر فيديو لأسر جنود مصريين في السودان.. المتحدث باسم الجيش المصري يردّ (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري يوم السبت، إن القاهرة تنسّق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية هناك.

جاء هذا بعد أن نشرت قوات الدفاع السريع، مقطع فيديو لما يفترض أن يكونوا جنودا مصريين وقعوا في أسر القوات المناوئة للجيش النظامي بمنطقة مروي.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب:”تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية”.

وأضاف المتحدث يقول:”وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان، يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمين هذه القوات”.

قبل أن يتابع:”تهيب القوات المسلحة المصرية إلى الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”، فيما يبدو تعقيبا على فيديو أسر الجنود المصريين في مروي.

الجزائر تدعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال

دعت الجزائر يوم السبت في بيان، جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار. عقب نشوب اشتباكات عسكرية بين الجيش النظامي وقوات الدفاع السريع بقيادة حميدتي.

وقالت الجزائر إنها “تتابع ببالغ القلق، الاشتباكات الخطيرة في السودان، وما تخلّفه من خسائر في الأرواح والممتلكات”. ودعت إلى “تغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها”.

وجاء في البيان الذي أصدرته الرئاسة الجزائرية:

تتابع الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة بعد الاشتباكات الخطيرة و المواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وما تخلّفُهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات. وانطلاقا من علاقات الأخوة والروابط التاريخية التي تجمعُ البلدين و الشعبين الشقيقين تدعو الجزائر جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها. كما تُهيب بجميع الأشقاء العمل على إعلاء المصلحة العليا للوطن، في وقت جمهورية السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود أبنائها لإنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه و استقراره و بناء دولة ديمقراطية وعصريّة.

إطلاق نار على طائرة سعودية في مطار الخرطوم بالسودان

تعرضت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية السعودية، إلى إطلاق للنار بمطار الخرطوم الدولي في السودان. فيما تستمرّ الاشتباكات العسكرية في البلاد.

وقالت الخطوط السعودية عصر السبت في بيان إن إحدى طائراتها قد تعرضت لأضرار جراء إطلاق النار عليها، وهي تجهّز لرحلة العودة من الخرطوم إلى الرياض.

وكان على متن هذه الطائرة طاقمها وعدد من الضيوف لم تذكر الشركة تعدادهم. مؤكدة أن أفراد الطاقم وصلوا إلى مقر السفارة السعودية في الخرطوم.

كما تمّت إعادة جميع الطائرات السعودية المحلّقة في الأجواء السودانية، وتعليق الرحلات بين البلدين “حفاظا على سلامة الراكبين”.

أول تعليق من الخارجية المصرية على الاشتباكات العسكرية في السودان

قالت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت في بيان، إنها تتابع أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السودان. بعد نشوب اشتباكات عسكرية في البلاد.

وتشهد العاصمة السودانية منذ صباح السبت، اشتباكات بين قوات الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تعرف شعبيا باسم “الجنجويد”.

وجاء في بيان الخارجية المصرية إن السفارة المصرية فى الخرطوم دعت المواطنين المصريين المقيمين في السودان إلى “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. والابتعاد عن مناطق التوترات والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع”.

ودعت الخارجية “كافة المصريين في السودان إلى التواصل مع السفارة في الخرطوم، في حالة تعرضهم لأية مخاطر، لتقديم الرعاية اللازمة لهم”، يضيف ذات البيان.

بريطانيا تدعو رعاياها في السودان لعدم مغادرة منازلهم.. والسعودية تعرب عن قلقها

دعت حكومة بريطانيا رعاياها المقيمين في السودان إلى البقاء في منازلهم، بعد نشوب اشتباكات عسكرية بين عناصر الجيش وميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان يوم السبت، إنها تتابع الوضع في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان عن كثب، منذ الاندلاع الاشتباكات العسكرية.

من جهتها، أعربت الخارجية السعودية عن “قلقها البالغ” إزاء الوضع في السودان، ودعت الجيش وجميع المكوّنات السياسية في البلاد إلى “تغليب لغة الحوار”.

وجاء في بيان للخارجية السعودية:”تدعو المملكة المكوّن العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان، إلى ضبط النفس، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تمّ إحرازه من توافق”.