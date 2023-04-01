مصر ترسّم انضمامها إلى بنك تابع لمجموعة “بريكس”

رسّمت مصر انضمامها إلى “بنك التنمية الجديد” التابع لمجموعة بريكس، بموجب قرار أصدره رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.

وأنشئ بنك التنمية الجديد عام 2014، من قبل دول مجموعة بريكس، وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.

وانتخبت رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، الأسبوع الماضي، رئيسة جديدة للبنك. الذي أشرف منذ تأسيسه على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة 32 مليار دولار.

ويضمّ بنك التنمية الجديد، إلى جانب دول مجموعة بريكس الـ5، كلّا من مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش.