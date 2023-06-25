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العالم
تلقّت دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20

مصر ترفع مستوى علاقاتها مع الهند إلى “شراكة استراتيجية”

الشروق أونلاين
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مصر ترفع مستوى علاقاتها مع الهند إلى “شراكة استراتيجية”
السيسي ومودي

وقع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إعلان رفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، حيث أجرى “مباحثات مع الرئيس المصري بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات”.

كما وجه مودي دعوة رسمية للسيسي للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة الـ20 التي تحتضنها نيودلهي وتحت رئاسة الهند.

وقد أعرب السيسي بالمناسبة عن “ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة للمجموعة، بما يسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي”.

ومصر بين الدول التي أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التي تضمّ الهند و4 دول أخرى هي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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