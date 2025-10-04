-- -- -- / -- -- --
مصر تستضيف اجتماعا لبحث تفاصيل تنفيذ خطة وقف الحرب في غزة

الشروق أونلاين
ح. م
وزارة الخارجية المصرية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم السبت، 4 أكتوبر، أن مصر ستستضيف يوم الإثنين المقبل، اجتماعات لوفدين من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وسلطات الاحتلال، وذلك لبحث تفاصيل تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: “في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم 6 اكتوبر 2025 لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين.”

وأشارت الخارجية المصرية أن هذه المشاورات تأتي “في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.”

