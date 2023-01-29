مصر تصنع أرخص سيارة في العالم.. هذه حقيقة الصور المتداولة

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تدّعي أنّ مصر طرحت في الأسواق سيارة جديدة تباع مقابل 25 ألف جنيه مصري (حوالى 840 دولاراً) من صنع وزارة الإنتاج الحربي.

تضمّ المنشورات صورة لسيارة حمراء صغيرة الحجم وتعليقاً جاء فيه “هذه السيارة مطروحة بسعر 25 ألف جنيه مع نظام تقسيط…”. وكتب على صورة السيارة أنها تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي كبديل للتوك توك وهي من تصنيع وزارة “الإنتاج الحربي”.

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك حيث طرح كثيرون أسئلة في خانة التعليقات حول تفاصيل هذه السيارة وكيفيّة الحصول عليها.

وهي ليست المرّة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن سيارات زهيدة الثمن متوفّرة في الأسواق المصريّة.

منشورات مضلّلة

إلا أن الحديث عن طرح الإنتاج الحربي سيارة جديدة زهيدة الثمن لا أساس له من الصحّة.

وزارة الإنتاج الحربي لم تطرح أي سيارة في الأسواق لغاية اليوم

ورداً على سؤال ما إذا كانت وزارة الإنتاج الحربي قد طرحت سيارة جديدة في الأسواق، قال محمّد بكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن “الإنتاج الحربي لديها طموح لصنع سيارة كهربائية بقطع مصرية، لكنّ هذا الأمر لم يحدث حتى الآن”.

ووصف بكر كلّ ما جاء في المنشورات بأنه “أكاذيب” تنتشر منذ عدة سنوات.

25 ألف جنيه؟

وفي حديث لوكالة فرانس برس قال عفت عبد الراضي، رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية “لا يوجد في سوق السيارات المصري سيارة جديدة بسعر 25 ألف جنيه “.

وأضاف “التوك توك نفسه تعدّى سعره الثمانين ألف جنيه مصري”.

ووصف عبد الراضي هذه المنشورات التي تعود للانتشار مراراً وتكراراً بـ”الكاذبة”.

سيارة بديلة للتوك توك؟

في منتصف العام 2022، نشر جهاز مدينة السادس من أكتوبر المصرية، مقطع فيديو تبدو فيه سيارة صغيرة الحجم وعليها العلم المصري، مع توضيح أنها ستشكّل بديلاً للتوك توك في مدينة السادس من أكتوبر فقط.

لكن نائب رئيس جهاز المدينة محمود مراد قال لفرانس برس حديثاً إن السيارة نتاج تعاون مع شركة خاصة، وإن سعرها لم يحدّد بعد.

وشرح أنها ستكون بالفعل بديلًا للتوك توك، وسيتم تقسيط سعرها. لكنّه أوضح أن السيارة “ليست صناعة مصرية خالصة، وثمنها ليس 25 ألف جنيه”.

ووصف مراد ما جاء في المنشور بأنه “ادعاءات هدفها جذب تفاعلات”.

وصورة المنشورات؟

أما السيارة الظاهرة في المنشورات فقد أظهر التفتيش عنها أنها تعود لسيارة باجاج الهنديّة ولا علاقة لها بمصر.

المصدر: فرانس برس