مصر “تطرد” 11 طيارا إسرائيليا لهذا السبب

قالت صحيفة “معاريف” العبرية، الخميس، إن مصر طلبت من 11 طيارًا إسرائيليًا مغادرة أراضيها بعد هبوطهم فيها الأربعاء دون الحصول على تأشيرات.

وأفادت الصحيفة أن “الطيارين الإسرائيليين هبطوا على الأراضي المصرية بعدة طائرات خفيفة”.

وأشارت أن السلطات المصرية “طلبت من الطيارين الإسرائيليين مغادرة الأراضي المصرية، بدعوى الأمن القومي”.

واستدركت: “لكن الطيارين كانوا غير قادرين على الإقلاع إلى إسرائيل لأن مخزون الوقود قد نفد، والظروف الجوية تجعل من المستحيل الطيران بأمان”.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: “يتعامل المسؤول القنصلي مع كل من السفارة في القاهرة والمقرّ الرئيسي للوزارة في القدس، حتى يتمكنوا (الطيارين) من مغادرة مصر والعودة إلى إسرائيل”.

وأضافت الخارجية: “لقد سافروا إلى مصر بدون تأشيرة، وهذا خطأهم ونتيجة لذلك لا يمكنهم دخول البلاد”.

ووصفت الصحيفة الحدث بأنه “غير عادي”، فيما لم تعلق السلطات المصرية على الواقعة.