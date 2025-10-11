-- -- -- / -- -- --
مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اتصال هاتفي جمعه اليوم السبت، 11 أكتوبر، مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، أعلن عن عزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

ووفقا لما أفاد به الشناوي، أكد السيسي “على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية للإتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن”.

كما أكد السيسي ونظيره القبرصي على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار السيسي “إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار”.

